Nuovo polo culturale della musica elettronica, nasce Enjoy Media in collaborazione con ‘06 Group’

È nata il nuovo polo culturale della musica elettronica: Enjoy Media. Un nuovo gruppo mediatico che si propone di diventare un punto di riferimento culturale per la musica elettronica in Italia e nel mondo. Un progetto innovativo che riunisce sotto lo stesso nome tre brand iconici del settore: Enjoy Television, RIN Italia Network e Trend Discotec, in versione 2025, completamente rinnovati e pronti per portare all'attenzione del pubblico la storia, il presente e il futuro di questo settore. La forza del nuovo polo sono anche le collaborazioni con alcuni dei marchi storici italiani Angels of Love, Insomnia di Pisa, Les Folies de Pigalle, e soprattutto ‘06 Group’, organizzazione di eventi di musica elettronica che da quest’anno ha ampliato il suo brand anche con un’etichetta discografica, la ‘06 Records’, il programma radiofonico ‘06 Radio Show’, oltre ad essere Booking Artist del settore. Co loro sarà possibile rivivere momenti indimenticabili, riproponendo i DJ set storici dei loro eventi, che sono ancora vivi nella memoria di migliaia di italiani e non solo.

Uno degli eventi da non perdere, quello in occasione del Festival della musica italiana di Sanremo con i Cube Guys che saranno protagonisti del Gran Galà del Clubbing il 12 febbraio, e che sono in programmazione su Rin Italia Network. Enjoy Media offre contenuti multimediali esclusivamente in formato digitale, con un approccio moderno e interattivo. Alla guida di Enjoy Media c'è Enrico Lionello, fondatore di Enjoy Television e mente visionaria dietro questo ambizioso progetto. "In Italia, la musica elettronica non ha ancora l'importanza che merita, come invece avviene all'estero", ha dichiarato Lionello. "Vogliamo colmare questo gap, facendo conoscere il passato per celebrare le radici profonde di questa musica, raccontare il presente per essere sempre al passo con i tempi e anticipare il futuro con uno sguardo innovativo".

“Siamo entusiasti di collaborare con il gruppo Enjoy Media, che con grande professionalità e perseveranza nel corso degli anni, è riuscito a colmare un’importante lacuna nel panorama informativo italiano: la creazione di un polo d’informazione interamente dedicato alla musica elettronica”, ha sottolineato Sergio Serafini patron e ideatore di ’06 Group’. “Oggi, Enjoy Media rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti gli appassionati e i professionisti del settore. Il nostro orgoglio è ancora maggiore nell’annunciare che 06 ha il privilegio di essere partner di una realtà così prestigiosa. La qualità e la passione con cui Enjoy Media ha costruito questo progetto sono un esempio di impegno e visione, e siamo certi che contribuiranno a dare nuova linfa alla scena musicale elettronica in Italia”.

I palinsesti e le scalette proporranno il meglio di quello che è stato, ciò che ha portato l'Italia a essere negli anni '90 e 2000 il punto di riferimento del settore. Interviste con i protagonisti, set dei DJ e degli eventi che hanno fatto storia, rubriche di approfondimento e interviste realizzate da esperti del settore pagheranno il giusto tributo a chi ha segnato la strada. Il mercato globale della musica elettronica e dei festival genera ogni anno 12 miliardi di dollari, muovendo milioni di persone che seguono i loro beniamini tra festival e club, creando opportunità di lavoro per migliaia di professionisti. Enjoy Media intende valorizzare questo settore anche in Italia, puntando sull'eccellenza di un team di esperti e appassionati.