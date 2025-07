"Hello. It's good to be back". Gli Oasis tornano ufficialmente, il concerto di Cardiff va in scena e segna l'inizio della reunion di Liam e Noel Gallagher dopo 16 anni di 'divorzio' artistico. "This is not a drill. It's happening", annuncia il gigantesco videowall allestito sul palco: "Non è un'esercitazione, sta per succedere". E lo show comincia con "Hello" (It's good to be back), il brano ideale per ripresentarsi dopo la lunga assenza.

OASIS IS BACK pic.twitter.com/S18qTvwDCl — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 4, 2025

Il primo concerto dell'attesissimo tour fa esplodere da subito il pubblico che riempie il Principality Stadium di Cardiff: non c'è . La band, dal proprio profilo X, pubblica le prime immagini del concerto. I fratelli Gallagher si tengono per mano, alle loro spalle spicca il cartonato di Pep Guardiola, manager del Manchester City, la squadra del cuore di Liam e Noel.

Lo show comincia con Acquiesce, prosegue con Morning Glory e Some might say. In totale, 23 canzoni con la chiusura top tra Don't Look Back in Anger, Wonderwall e Champagne Supernova, con il bonus di eventuali bis. Domani, 5 luglio, si replica a Cardiff.

Il tour proseguirà poi l'11, il 12, il 19 e il 20 luglio al Manchester Heaton Park. A seguire altre quattro date (25 e 26 Luglio, 2 e 3 Agosto) al Wembley Stadium di Londra, l'8 e il 9 agosto allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo e tappa finale a Dublino, il 16 e il 17 agosto, al Croke Park.