Tragedia al concerto degli Oasis. Un uomo, di circa 40 anni, è morto precipitando dalle tribune di Wembley durante il concerto di sabato 2 agosto, davanti a migliaia di spettatori sconvolti.

A confermare la notizia è la polizia che ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente. "L'uomo è stato trovato con ferite compatibili con una caduta. Purtroppo è stato dichiarato morto sul posto", ha riferito un portavoce delle forze dell'ordine.

Le autorità hanno lanciato un appello al pubblico presente quella sera: "Lo stadio era affollato e riteniamo probabile che diverse persone abbiano assistito all'incidente, o potrebbero, consapevolmente o inconsapevolmente, averlo ripreso con video girati con il cellulare. Se avete informazioni che potrebbero aiutarci a confermare cosa è successo, contattate le autorità”.

In una nota ufficiale rilasciata alla BBc, fratelli Liam e Noel Gallagher, membri principali della band, hanno dichiarato: "Siamo scioccati e addolorati per quanto accaduto. Gli Oasis desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici della persona coinvolta".

Un testimone ha dichiarato al Daily Mail: "È stato orribile. L'uomo è caduto da un balcone. I paramedici sono accorsi. C'erano molte urla e grida. È stata una caduta molto alta. Dio solo sa come sia successo. È stato così tragico. Non so come diavolo sia successo. È stato straziante".