L'annuncio del ritorno degli Oasis dopo 15 anni ha mandato i social in tilt. I fan fanno il countdown per sabato 31 agosto quando sarà possibile acquistare i biglietti del tour della band inglese e in tanti condividono emozioni, paure e idee sui social: da chi si chiede se i server di Ticketmaster UK reggeranno fino agli utenti che propongono di dare una priorità di acquisto agli over 40 in modo che possano assicurarsi i posti per i desideratissimi concerti.

L'emozione

C'è chi si commuove davanti all'aggiornamento della pagina Wikipedia degli Oasis che invece del passato ora usa il presente: da "era una band" diventa "è una band".

La proposta

Alcuni utenti vogliono differenziare i fan storici dalle nuove leve. C'è chi propone che chi ha almeno 40 anni debba avere una priorità in fase di acquisto dei biglietti e chi scrive: "Se non eri nato quando gli Oasis si sono sciolti, non sei autorizzato all'acquisto del biglietto".

First dibs at Oasis tickets should go to the over 40s only. What do you reckon? — The Britpop Show (@TheBritpopShow) August 26, 2024

If you weren't alive the day Oasis split you're not allowed tickets.



I don't make the rules. #Oasis — Mark Marriott (@MarkMarriot87) August 27, 2024

Ovviamente non tutti sono d'accordo. "Lascia che i giovani ascoltino della vera musica", "Al contrario: voi avete avuto le vostre opportunità", ribattono altri utenti, ricordando che per tantissimi fan questo tour sarà il primo a cui poter partecipare, dal momento che l'ultimo fu nel 2009.

Il terrore per una nuova lite

"Qualcuno - scrive un utente - requisisca per un anno il telefono di Liam Gallagher. Non affronterò lo stress di litigare per i biglietti, aspettare un anno per poi vedere tutto cancellato perché lui insulterà Noel".

Someone take @liamgallagher phone off him for the next year.. am not going through all this stress of fighting for tickets and waiting a year just for him to call Noel a potato and it all get cancelled.#Oasis #oasis25 pic.twitter.com/KEpF17Vcbp — Lewis (@LewisMac_) August 27, 2024

Liam n Noel 30 seconds into the first song #Oasis pic.twitter.com/IKaQzOd1UA — Rangers Talk (@RangersTalk55) August 27, 2024

Il server reggerà?

C'è chi si chiede come i server di Ticketmaster affronteranno la marea di persone che proverà ad acquistare i biglietti.