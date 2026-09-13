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Oasis, show di droni sullo stadio Olimpico: domani l'annuncio del tour

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13 settembre 2026 | 23.06
Redazione Adnkronos
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Uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico di Roma. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani: la band di Manchester sta arrivando. La spettacolare iniziativa nella Capitale arriva alla vigilia del grande annuncio. Con un evento simile sopra l'Etihad Stadium di Manchester, casa del Manchester City, squadra del cuore dei fratelli Gallagher, la band ha infatti fissato l'ora X: domani, 14 settembre, alle 17:00 italiane verranno svelate le date del tour mondiale del 2027. L'attesa è altissima, alimentata da giorni di indiscrezioni. La stampa inglese e i principali fan club parlano di due concerti proprio allo Stadio Olimpico di Roma, fissati per il 24 e 25 luglio.

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