"Se Olly vince Sanremo io ti sposo", aveva detto Mattia, fan del cantante Olly, alla sua fidanzata Martina. E così è stato. Una promessa d'amore nata per gioco, diventata realtà. E dopo tre mesi dalla vittoria di Olly al Festival di Sanremo, la proposta di matrimonio è arrivata ieri sera, lunedì 5 maggio, durante il concerto del cantante genovese al Teatro Concordia di Torino.

La proposta di matrimonio

Mattia ha atteso il momento giusto per chiedere alla sua fidanzata Martina di sposarlo. E non poteva non farlo proprio durante il live di Olly. Durante l'esibizione di 'Devastante', il ragazzo si è inginocchiato e ha fatto la proposta. Martina, visibilmente emozionata, ha detto "sì", scatenando l'entusiasmo del pubblico. Il cantante genovese si è accorto di quanto stava accadendo tra la platea del Teatro e ha invitato alla coppia a salire sul palco.

Li ha presi per mano e ha lasciato che si abbracciassero, continuando a cantare il brano che nel 2024 ha scalato le classifiche. A raccontare la storia è stata la stessa coppia che ha documentato tutto su TikTok: dalla promessa fatta mesi fa fino alla proposta di matrimonio avvenuta proprio durante il concerto di Olly. "Mi avete una bella sorpresa, grazie", ha scritto il giovane artista che ha pubblicato il video sulle Instagram stories.