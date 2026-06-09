Talay Riley, cantautore britannico vincitore di un Grammy Award, è morto a 35 anni dopo essere stato accoltellato a Londra. La notizia è stata confermata dalla polizia, che ha avviato un'indagine per omicidio. Riley, il cui vero nome era Mark Orabiyi, è stato trovato gravemente ferito nel giardino di una proprietà residenziale nel quartiere di Silvertown, nell'East London, la mattina del 5 giugno. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

"Si tratta di un tragico episodio e il mio pensiero va alla famiglia e ai cari di Mark", h dichiarato l'ispettore Joanna Yorke, responsabile delle indagini. La polizia ha invitato chiunque si trovasse nella zona al momento dei fatti a collaborare, in particolare eventuali persone in possesso di immagini di videosorveglianza o registrazioni utili all'inchiesta. Nelle ore successive sono statearrestate tre persone con l'accusa di omicidio. Un uomo di 27 anni è stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti, mentre un uomo di 24 anni e una donna di 25 sono stati liberati senza ulteriori provvedimenti.

Nato a Londra il 10 luglio 1990, Talay Riley aveva costruito una carriera di grande successo come autore e compositore. Tra il 2013 e il 2015 aveva firmato brani per artisti di fama internazionale come Usher, Nick Jonas, Iggy Azalea, Chris Brown e il gruppo Pentatonix. Nel 2016 Britney Spears incise la sua canzone "Clumsy" per l'album "Glory", mentre Dua Lipa registrò il brano "Last Dance", destinato a diventare uno dei primi successi della cantante britannica. Il riconoscimento più prestigioso arrivò grazie alla collaborazione con H.E.R., pseudonimo di Gabriella Sarmiento Wilson: Riley contribuì alla scrittura di "Lights On"", contenuta nell'album omonimo della cantante statunitense, vincitore del Grammy Award nel 2017. Anche come interprete aveva ottenuto risultati significativi. Nel 2011 conquistò le classifiche britanniche con il singolo "Make You Mine" e nel corso della sua carriera condivise il palco con artisti come Skepta, Usher e Trey Songz.