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Ornella Muti è la 13esima concorrente di Ballando con le Stelle: il video-annuncio con Naike Rivelli

L'attrice sui social "Sì, ci vado a Ballando con le Stelle". Annunciate quasi tutte le coppie in gara

Ornella Muti e Naike Rivelli - (X)
Ornella Muti e Naike Rivelli - (X)
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12 settembre 2026 | 08.27
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Ornella Muti è la 13esima concorrente dell'edizione 2026 di Ballando con le Stelle. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sui canali social del programma di Rai 1, in cui l'attrice compare insieme alla figlia Naike Rivelli, che più volte le chiede: "Lo fai o non lo fai?". E alla fine la risposta che dissipa ogni dubbio: "Sì, ci vado a Ballando con le Stelle".

Il cast di Ballando con le Stelle

Con l'annuncio di Ornella Muti come 13esima concorrente, l'edizione 2026 di Ballando con le Stelle ha ormai preso forma. Alla conduzione ci sarà come sempre Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli, dopo l'esperienza della partecipazione in gara lo scorso anno. Del cast fanno parte Anna Safroncik, Monica Guerritore, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi e Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Massimo Ghini, Andy Diaz e Manuela Moreno.

Le coppie già annunciate in gara

Nelle ultime ore sono state svelate, sempre via social, le prime coppie che saranno in gara nel programma che partirà su Rai 1 il prossimo 3 ottobre. Nikita Perotti sarà in coppia con Aurora Ramazzotti, Carlo Aloia, reduce da un infortunio, ballerà con Manuela Moreno. Ancora, Giovanni Pernice sarà in coppia con Noemi Bocchi, Giada Lini con l'ex calciatore Alessandro Matri, Valentina Fiorini con Massimo Ghini, Gioia Giovanatti con il campione Andy Diaz, Anastasia Kuzmina con Jimmy Ghione, Leonardo Lini con Anna Safroncik, Erika Martinelli con Alberto Ravagni, Luca Urso con Monica Guerritore, Elisa Terrasi con Riccardo Rossi e infine Rebecca Gabrielli con Eugenio Finardi.

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