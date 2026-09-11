circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le prime sei coppie in gara: Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti

Il video della conduttrice sui social con l'annuncio

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le prime sei coppie in gara: Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 11.36
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Milly Carlucci ha svelato quali saranno le prime sei coppie della 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Lo ha fatto con un video pubblicato sui canali social della trasmissione. Il vincitore dell'ultima edizione dello show di Rai1, Nikita Perotti, sarà in coppia con Aurora Ramazzotti, mentre Carlo Aloia, reduce da un infortunio, ballerà con Manuela Moreno.

Giovanni Pernice sarà in coppia con Noemi Bocchi, Giada Lini con l'ex calciatore Alessandro Matri, Valentina Fiorini con Massimo Ghini e infine Gioia Giovanatti, reduce da un tour importante a livello mondiale, con il campione Andy Diaz. Il resto delle coppie in gara verrà svelato nelle prossime ore, come ha precisato la conduttrice.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle milly carlucci ballando con le stelle 2026 coppie ballando con le stelle
Vedi anche
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza