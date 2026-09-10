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Ballando con le stelle, undicesima maestra annunciata: chi è Valentina Fiorini

L'annuncio condiviso sulla pagina Instagram del programma di Rai1

Valentina Fiorini - Instagram
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10 settembre 2026 | 17.12
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Valentina Fiorini entra ufficialmente nel cast di Ballando con le stelle. La ballerina è l'undicesima maestra di ballo della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, in partenza dal prossimo sabato 3 ottobre. L'annuncio è arrivato oggi, giovedì 10 settembre, con un video condiviso sulla pagina ufficiale del dance show.

Originaria di Bologna e oggi residente in Sicilia, Fiorini ha raccontato nel video di presentazione il suo lungo percorso nel mondo della danza, iniziato quando aveva appena tre anni: "Sono stata campionessa italiana, finalista ai campionati mondiali e ho avuto l'onore di esibirmi nei teatri in giro per il mondo", racconta la giovane.

Ora però la ballerina realizza un sogno che coltiva da tempo: "L'anno scorso ho partecipato a 'Sognando ballando con le stelle' con un obiettivo: diventare maestra di Ballando e ora posso finalmente annunciarlo", ha detto la giovane, confermando il suo ingresso ufficiale nel cast della nuova stagione.

Il cast

Il cast del programma è ormai stabilito: accanto alla conduttrice Milly Carlucci, tornerà Paolo Belli, dopo l'esperienza della partecipazione in gara lo scorso anno.

In gara ci saranno: Massimo Ghini, Anna Safroncik, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi e, appunto, Andy Diaz.

Quanto ai maestri, sono undici i nomi già confermati: Giovanni Pernice, Luca Urso, Carlo Aloia, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giada Lini, Nikita Perotti, Gioia Giovanatti, Leonardo Lini, Rebecca Gabrielli. E ora Valentina Fiorini.

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