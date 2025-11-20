circle x black
Pamela Prati rivela: "Mi sono proposta per Sanremo, voglio partecipare". E Balivo punzecchia

La rivelazione della showgirl nel salotto di Caterina Balivo

Pamela Prati - fotogramma/ipa
Pamela Prati - fotogramma/ipa
20 novembre 2025 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pamela Prati parteciperà a Sanremo 2026? La showgirl ospite oggi, giovedì 20 novembre, a 'La volta buona' ha rivelato di essersi proposta per partecipare come Big al Festival di Carlo Conti.

"Sì, ammetto di voler partecipare come cantante, io canto da sempre", dice Pamela Prati che ha ammesso di aver proposto un brano a Carlo Conti. "Non posso dire il titolo, non posso svelare nulla", ha aggiunto. Caterina Balivo, sorpresa dall'annuncio, ha insistito per avere conferme: "Quindi Carlo Conti ascolterà un tuo pezzo per Sanremo 2026?". Prati ha ribadito più volte "sì". "Quindi se non sei nella lista vuol dire che sei stata scartata, sei pronta a questa notizia?", ha chiesto Balivo, più diretta. Prati ha glissato con una scrollata di spalle.

Pino Insegno ha poi scherzato per sdrammatizzare: "Bello che aiuti questa unione tra lei e Carlo Conti...", rivolgendosi a Balivo. Prati poi ha spiegato: "Io sogno di andarci. Ci sono stati anche dei grandi, con una voce incredibile, a non essere stati presi... uno si propone e poi si vede".

