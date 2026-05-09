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Paola Turci, la molestia a 13 anni e la separazione da Pascale: "Potevo evitare di sposarmi"

La cantante è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Paola Turci - Verissimo
Paola Turci - Verissimo
09 maggio 2026 | 18.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paola Turci ha rivelato ospite oggi, sabato 9 maggio, a Verissimo di essere stata vittima di una molestia quando aveva appena 13 anni. La cantante ha spiegato di aver affrontato quel trauma grazie a un lungo percorso di terapia, esperienza che le ha permesso di trasformare il dolore anche attraverso la musica e la scrittura delle sue canzoni: "Mi ha aiutato a tirare fuori tutto. A quella canzone ho dato un finale diverso rispetto a quello che mi è accaduto: una specie di rivalsa, di vendetta. O meglio ancora, la giustizia", ha raccontato.

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Turci ha ammesso di non aver mai denunciato perché prima di raccontarlo nelle sue canzoni non ne ha mai parlato con nessuno: "L'ho raccontato a mia mamma, ma è stato molto difficile perché era una persona che i miei conoscevano. Non è stato facile aprirmi, avevo solo 13 anni", ha detto la cantante che per molto tempo si è nascosta dietro "i sensi di colpa". "Pensi sempre che sia colpa tua se è successa una cosa del genere", ha aggiunto consapevole che sia un pensiero "assolutamente sbagliato".

Il matrimonio con Francesca Pascale

Turci ha parlato dei suoi due matrimoni, l'ultimo con Francesca Pascale, terminato nel luglio 2024 dopo due anni di unione civile. "Io credevo tanto nel nostro amore, anche se potevo evitare di sposarmi. L'ho fatto per amore però", ha ammesso la cantautrice: "Era una sua volontà sposarci". Ad oggi rimane solo un'esperienza vissuta, nient'altro: "È stato un amore tossico, reciprocamente non ci comprendevamo". Oggi tra le due non ci sono più rapporti: "Ma meglio così".

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verissimo paola turci canale 5 silvia toffanin francesca pascale
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