circle x black
Cerca nel sito
 

Paolo Belli, la malattia della moglie Deanna: "Il nostro amore l'ha salvata"

Il musicista è stato ospite oggi a Verissimo

Paolo Belli - fotogramma/ipa
Paolo Belli - fotogramma/ipa
08 febbraio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro amore l'ha salvata". Paolo Belli è stato ospite oggi domenica 8 febbraio per la prima volta a Verissimo. Il musicista ha parlato a cuore aperto della moglie Deanna che qualche anno fa ha combattuto contro una malattia.

Belli non è entrato nei dettagli sul male che ha colpito la moglie, con cui è sposato da 44 anni, ma ha raccontato di essere rimasto al suo fianco in ogni istante: "Oggi le cose vanno meglio, deve fare dei controlli di routine ma noi siamo più forti che mai".

"Noi ci siamo affidati totalmente ai dottori. Ma Deanna ha fatto una richiesta specifica, ha detto i medici 'io faccio tutto quello che mi chiedete, ma solo se Paolo può restare al mio fianco'. Voglio pensare che questa nostra energia sia servita per superare questa cosa insieme".

"Mi ha fatto capire - ha continuato Paolo Belli - che il nostro amore supera ogni difficoltà. Grazie ai dittori, ma anche grazie a Deanna che mi ha permesso di rimanere al suo fianco".

Il loro amore è maturato nel corso degli anni e il legame dopo la malattia è diventato più solido: "Noi ci siamo detti tante cose in quegli anni. Anche nei silenzi ci parlavamo. M piace pensare che è stata una prova che ci ha arricchito".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolo belli verissimo canale 5 silvia toffanin
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza