Ballando con le stelle, Paolo Belli in lacrime dedica il valzer alla moglie Deanna

L'emozione del concorrente

08 novembre 2025 | 23.41
Redazione Adnkronos
Paolo Belli commosso a Ballando con le stelle. Il concorrente ha dedicato l'esibizione di questa sera, un valzer, alla moglie Deanna che ha affrontato un grave problema di salute.

Nella clip andata in onda prima di scendere in pista, Belli ha raccontato con estrema delicatezza delle difficoltà che hanno attraversato insieme nel corso dei 42 di matrimonio: "Mi innamoro di lei ogni giorno, del suo sorriso e del tono della sua voce. Per me esiste solo lei, non mi interessa nient'altro".

"Sfide ne abbiamo affrontate diverse, ma la sfida più grossa è stata quella di un anno fa", ha raccontato il conduttore senza entrare nei dettagli. "Le sono stato accanto tutto il tempo, questa grande prova è stata superata. Io lo so che è stato merito dei dottori però mi piace pensare che la nostra energia sia servita", ha raccontato senza riuscire a trattenere le lacrime. Una sfida, l'ennesima, vinta insieme.

"Fiera di te. Non è facile portare in scena una cosa simile. Questa è qualità, non me ne fregava niente della tecnica. Sono solo fiera di te", le parole di Carolyn Smith dopo l'esibizione di Paolo Belli.

