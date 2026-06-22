Papa Roach, una data a Bergamo a novembre

I Papa Roach, tra i pionieri dell’alternative hard rock con due nomination ai Grammy Awards, annunciano nuove date del loro tour mondiale 'Rise Of The Roach' e arrivano in Italia con una data prodotta da Vivo Concerti e prevista il 14 novembre prossimo a Bergamo, ChorusLife Arena. I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da giovedì 25 giugno alle 10. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 26 giugno 2026 alle 10 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 1 luglio 2026 alle 10.

I Papa Roach hanno regalato al pubblico del Rock am Ring un ingresso degno di una rockstar: un elicottero ha sorvolato il festival prima di atterrare davanti a 90mila fan. Un gesto che conferma ancora una volta la loro reputazione di live band ad altissimo impatto e sempre pronta a spingersi oltre lo standard dei concerti rock. Attesi anche in Italia con uno show con una scaletta ricca di hit e momenti di forte impatto. Ad aprire lo show ci saranno i Landmvrks e gli Sleep Theory. I Papa Roach hanno recentemente celebrato il 25esimo anniversario del loro album rivoluzionario Infest. Nota per l’approccio sincero e diretto alla salute mentale, la band ha da sempre sostenuto la prevenzione al suicidio, a partire dall’iconico brano Last Resort fino alla recente collaborazione con Carrie Underwood in Leave A Light On (Talk Away The Dark), che ha raccolto oltre 750mila dollari a livello globale. Fino ad oggi hanno pubblicato undici album in studio, incluso il più recente Ego Trip.

Il catalogo dei Papa Roach ha raggiunto circa 10 miliardi di streaming globali. Gli ultimi tre singoli della band - 'Even If It Kills Me', 'Braindead' e 'Wake Up Calling' - hanno tutti raggiunto la posizione numero uno, contribuendo a un totale di 29 successi in Top 10 e 15 singoli numeri uno tra le classifiche Rock, Alternative e Hot AC. Il nuovo singolo 'Wake Up Calling' è stato pubblicato a gennaio 2026 e ha raggiunto la posizione numero 1 in America e Germania. Le loro esibizioni hanno confermato la reputazione dei Papa Roach come una delle rock band capace di spingersi oltre i limiti sia sul palco che fuori, offrendo sempre set ad alta intensità pieni di brani amati dai fan ed energia esplosiva dall’inizio alla fine.