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Paradise di Jamie Jones al Cocoricò per l'ultima serata della stagione

Sabato 19 settembre la serie di eventi fondata e curata dal dj e producer gallese

Paradise di Jamie Jones al Cocoricò per l'ultima serata della stagione
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14 settembre 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
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Ogni stagione raggiunge il suo capitolo finale. Sabato 19 settembre il Cocoricò di Riccione ospiterà per la prima volta Paradise, la serie di eventi fondata e curata dal dj e producer gallese Jamie Jones, nella serata di chiusura della stagione dello storico club romagnolo. Il finale di un'estate che ha confermato ancora una volta il Cocoricò come punto di riferimento della musica elettronica in Italia e non solo.

La line up della serata si articolerà tra i due palchi della Piramide e del Titilla Jäger Garden, per dieci ore di musica no stop. Nata nel 2013 a DC-10 Ibiza, Paradise ha proseguito il proprio percorso all'Amnesia e più di recente all'[UNVRS], diventando negli anni una presenza fissa nei migliori club e festival d'eccellenza del mondo. Il suo approdo a Riccione rappresenta quindi un debutto atteso, che porta per la prima volta nel cuore della Romagna uno dei brand più influenti della scena house e techno internazionale.

A salire in consolle sarà lo stesso Jamie Jones, ideatore di Paradise e della celebre label Hot Creations. Con lui Carlita, dj e producer turco-italiana nata a Istanbul, e il londinese Max Dean, una delle stelle emergenti della nuova house Uk e fondatore della label Nexup. Completano il cast Joe Rolét, Saraga, l'irlandese Krystal Klear e la connazionale Saoirse, fondatrice del festival Body Movements. E poi ancora il dj e producer italiano Leon e HoneyLuv, di Cleveland, fondatrice della label 4 Tha Luv.

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Paradise Cocoricò Jamie Jones Riccione Musica elettronica
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