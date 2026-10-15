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Paul Mescal è Paul McCartney nei film sui Beatles, ma il musicista non ci sta: "È troppo basso"

Il musicista dei Beatles ha parlato apertamente nel podcast 'Good Hang with Amy Poehler'

Paul McCartney e Paul Mescal - fotogramma/ipa
Paul McCartney e Paul Mescal - fotogramma/ipa
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15 ottobre 2026 | 15.53
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Paul McCartney rifiuta l'idea che sia l'attore Paul Mescal a vestire i suoi panni nei quattro film biografici sui Beatles. Il motivo? L'altezza. Ospite del podcast 'Good Hang with Amy Poehler', il musicista ha raccontato di aver contattato il regista Sam Mendes per fargli notare il suo disappunto: la differenza di statura tra gli attori scelti per interpretare i membri della band.

Sir Paul McCartney, infatti, lamenta in particolare il 'gap' rispetto a Paul Mescal, l'attore scelto per interpretare John Lennon. "Sam, c'è una cosa che devo dirti: Paul è un po' più basso", ha detto McCartney, ricordando il messaggio mandato al regista. In ballo, a giudicare dai dati che circolano online, ci sarebbero 2 o 3 centimetri. Il musicista ha spiegato che i Fab Four erano, più o meno, alti uguali, solo Ringo Starr leggermente più basso.

Mendes è corso ai riparti e ha mandato a McCartney la foto che ritraeva gli attori, ricreando la celebre scena, mentre attraversavano le strisce pedonali di Abbey Road. McCartney ha notato dalla foto che l’interprete di Lennon sembrava più alto di Mescal: "Sam! Più basso! Non farlo, avevi detto che non l’avresti fatto", gli avrebbe scritto il musicista. Mendes ha risposto spiegando che la differenza dipendeva dalla falcata degli attori e gli ha mandato poi un’altra foto, dove apparivano della stessa altezza. Il problema sembra dunque, almeno apparentemente, risolto.

In realtà, la preoccupazione di McCartney ha un precedente. Il musicista ha ricordato che già nel 2009, nel film diretto da Sam Taylor-Johnson, 'Nowhere Boy', incentrato sull’adolescenza di John Lennon, la rappresentazione dei personaggi non era fedele alla realtà e in particolare il rapporto tra Paul McCartney e John Lennon, dove il leader dei Beatles venne rappresentato come un personaggio dominante e McCartney in una posizione più fragile.

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paul mescal paul mccartney Beatles
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