Pechino Express, Fiona May e Mattia Stanga tra le coppie in gara

A quanto apprende l'Adnkronos, la campionessa gareggerà con il marito Patrick Stevens mentre l'influencer sarà affiancato dalla collega e amica Elisa Maino

Fiona May e Mattia Stanga - (Ipa)
01 ottobre 2025 | 08.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express - a quanto apprende l'Adnkronos - ci saranno anche le coppie formate da Fiona May e dal marito Patrick Stevens, entrambi ex campioni di atletica, e dal duo social composto da Mattia Stanga ed Elisa Maino, influencer e content creators tra i più seguiti dalla Gen Z.

Quali sono le altre coppie

Le due squadre si aggiungono alle cinque coppie già annunciate da Sky, composte dagli attori comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; dalla figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, Chanel Totti, nota influencer e tiktoker, affiancata dal videomaker Filippo Laurino, figlio della manager di Ilary Blasi; dalla cantante e conduttrice tv Jo Squillo con la dj de 'La Volta Buona' Michelle Masullo; dai rapper Dani Faiv e Tony 2Milli; dalle sorelle e modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano.

L'edizione 2026

Il percorso dell’edizione 2026 attraverserà tre Paesi asiatici mai esplorati insieme dal programma: Indonesia, Cina e Giappone, in un itinerario che promette emozioni, prove estreme e incontri culturali.

A guidare il programma sarà ancora Costantino della Gherardesca, affiancato da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, ciascuno con uno stile unico tra comicità, popolarità social ed esperienza sportiva.

La data di partenza non è ancora stata ufficializzata, ma le riprese inizieranno entro l’autunno.

