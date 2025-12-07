circle x black
Cerca nel sito
 

Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: "Una storia di 6 anni è importante"

"Le sue parole mi fanno sorridere. Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa"

Federica Pellegrini
Federica Pellegrini
07 dicembre 2025 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se decido di stare 6 anni con una persona, nonostante tutto quello che capita in mezzo, per me è importante". Federica Pellegrini oggi a Verissimo si fa "una risata" quando deve commentare le recenti dichiarazioni di Filippo Magnini. I due ex nuotatori hanno avuto una relazione per 6 anni prima di dividersi e intraprendere strade diverse. Magnini, recente ospite a Belve, ha risposto sminuendo il peso della storia: "Un amore importante? Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo", ha detto Magnini.

"Per me la storia con Filippo è stata travagliata, con tanti alti e bassi, ma importante. Le sue parole mi fanno sorridere. Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa. Perché dovrebbe mentire? Ma non mi sono fatta domande, mi sono solo fatta una risata. Le persone più vicine sanno come è andata la nostra storia, va bene così: abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie", dice Pellegrini oggi.

Il gossip "mi ha anche aiutato molto ad uscire un po' dal mio sport. Quando si parla di gossip, tutti dicono 'oddio'... Per un'atleta che pratica uno sport nei primi anni considerato minore, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e raccontare un aspetto dietro le quinte che non è solo allenamenti e competizione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verissimo oggi federica pellegrini
Vedi anche
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza