Un coro collettivo chiuse, il 23 novembre 2023, la cerimonia al Quirinale per celebrare i 75 anni dell'Associazione Fonografici Italiani (Afi). Tra i protagonisti, il maestro Beppe Vessicchio, che si unì agli altri artisti nella performance corale, intonando il celebre brano 'Nel blu, dipinto di blu' di Domenico Modugno.

Per rendere omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il celebre direttore d'orchestra accettò, per una volta, di esibirsi come cantante.

E a ricordarlo oggi con un post su Facebook è proprio l'Associazione Fonografici Italiani. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del Maestro Beppe Vessicchio. Un artista, un uomo, un amico che è stato al nostro fianco – e noi al suo – in battaglie difficili, combattute sempre con coraggio e dignità. Ci piace ricordarlo con questa immagine al Quirinale mentre stringe la mano al Presidente della Repubblica. Uno scatto che sancisce il riconoscimento del suo valore umano, artistico e professionale. Oggi salutiamo un grande uomo. Ciao, Maestro".