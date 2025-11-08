circle x black
Cerca nel sito
 

Peppe Vessicchio, quando cantò 'Nel blu, dipinto di blu' per il presidente Mattarella - Video

Un coro collettivo chiuse, il 23 novembre 2023, la cerimonia al Quirinale per celebrare i 75 anni dell'Associazione Fonografici Italiani

Dal video del Quirinale con Peppe Vessicchio e Sergio Mattarella
Dal video del Quirinale con Peppe Vessicchio e Sergio Mattarella
08 novembre 2025 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un coro collettivo chiuse, il 23 novembre 2023, la cerimonia al Quirinale per celebrare i 75 anni dell'Associazione Fonografici Italiani (Afi). Tra i protagonisti, il maestro Beppe Vessicchio, che si unì agli altri artisti nella performance corale, intonando il celebre brano 'Nel blu, dipinto di blu' di Domenico Modugno.

Per rendere omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il celebre direttore d'orchestra accettò, per una volta, di esibirsi come cantante.

E a ricordarlo oggi con un post su Facebook è proprio l'Associazione Fonografici Italiani. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del Maestro Beppe Vessicchio. Un artista, un uomo, un amico che è stato al nostro fianco – e noi al suo – in battaglie difficili, combattute sempre con coraggio e dignità. Ci piace ricordarlo con questa immagine al Quirinale mentre stringe la mano al Presidente della Repubblica. Uno scatto che sancisce il riconoscimento del suo valore umano, artistico e professionale. Oggi salutiamo un grande uomo. Ciao, Maestro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
peppe vessicchio morto peppe vessicchio malattia peppe vessicchio di cosa è morto beppe vessicchio di quale malattia è morto
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza