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Addio a Peppino di Capri, Renato Zero: "Sei stato un faro". L'ultimo abbraccio pochi giorni fa

Il post condiviso dal cantautore romano sul suo profilo Facebook

Renato Zero e Peppino di Capri Facebook
Renato Zero e Peppino di Capri Facebook
11 luglio 2026 | 13.06
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Caro Peppino, sono riuscito ad abbracciarti, a godere ancora della tua luce, della tua vicinanza, del tuo tenero accattivante sorriso". Comincia così la dedica di Renato Zero a Peppino di Capri, morto oggi a 86 anni dopo una lunga malattia. "Sei stato un faro - scrive il cantautore romano - un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta. Grande la tua anima, così generosa verso il tuo pubblico, i tuoi amici, la tua musica".

Il legame tra Renato Zero e Peppino di Capri è stato fondato per anni sul rispetto e la stima reciproca, nato agli albori delle loro carriere e nel tempo attraverso le collaborazioni è diventato sempre più forte. "Ti porterò nel cuore sempre. Sarai presente in ogni pensiero e nota che riuscirò a comporre. So che non mi dimenticherai come io non ti dimenticherò!", scrive ancora Zero.

Solo due settimane fa i due si erano incontrati a Capri, quando Renato Zero ha deciso di fare una sorpresa all'artista di 'Champagne' andandolo a trovare nella sua villa sulla sommità dell'isola, Villa Castiglione. Il momento era stato condiviso sui social con una dolce foto ritratto: "Oggi una visita speciale... È venuto a trovarmi un caro amico con cui condivido musica e amicizia da una vita!", aveva scritto Peppino di Capri celebrano la loro amicizia.

La lettera di Renato Zero termina con un augurio speciale: "Che il cielo ti accolga come meriti. Renato".

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