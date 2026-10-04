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Domenica In, tensione in studio: Riccardo Fogli si agita per la foto 'persa'. Cosa è successo

I Pooh sono stati ospiti oggi nel salotto di Mara Venier su Rai1

Riccardo Fogli - Domenica In
Riccardo Fogli - Domenica In
04 ottobre 2026 | 14.59
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Tensione nello studio di Domenica In. Oggi, domenica 4 ottobre, tra i primi ospiti di Mara Venier ci sono stati i Pooh, protagonisti di un'intervista in cui hanno ripercorso la loro carriera e celebrato i 60 anni di musica.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli erano tutti presenti in studio. Mentre i primi tre sono apparsi attivi nel rispondere alle domande della conduttrice, Fogli è apparso più silenzioso. "Come stai? Ti vedo un po'... Sei sveglio, sì? Vuoi un bicchiere d'acqua?", gli ha chiesto Mara Venier, notando la sua stanchezza. "Io non amo alzarmi la mattina. Sono un po' ammosciato, si vede?", ha risposto il cantante.

Poco dopo, Mara ha mostrato alcune foto di repertorio legate alla storia dei Pooh. Sfogliandole, però, Riccardo Fogli si è accorto che ne mancava una. "Manca quella dove c'era Valerio... Sono un po' stanco, si capisce?", ha osservato, mostrandosi irritato e agitato. Fogli ha chiesto che venissero mostrate tutte le fotografie portate in studio. "Chi l'ha presa la foto? Ti hanno fregato la foto?", ha domandato a Mara. La conduttrice, che è apparsa agitata, ha risposto: "Non lo so, non le abbiamo scelte tutte".

A quel punto Dodi Battaglia ha cercato di stemperare la tensione con una battuta: "Portate un caffè a Riccardo". Mara, invece, si è rivolta alla produzione: "Marco, a quale foto si riferisce Riccardo?". Si è creato così un momento di imbarazzo e, nel tentativo di cambiare argomento, Mara Venier ha tagliato corto: "Sapete che vi dico, ragazzi? Lasciamo stare le foto".

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domenica in mara venier pooh riccardo fogli
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