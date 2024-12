Roberto Sergio: "2025 anno di rilancio per San Marino Rtv, da 'Song contest' a serie di successo"

Nuovo anno, nuove avventure. San Marino Rtv nel 2025 riparte dalla musica con il ‘San Marino Song Contest’, una novità che va a sostituire ‘Una Voce per San Marino’ che negli ultimi anni si è occupato della selezione del rappresentante sammarinese all'Eurovision Song Contest. “La conduttrice sarà una donna (il nome è ancora top secret) e in qualità di direttore artistico è stato scelto Massimo Bonelli, l’organizzatore del Concertone del Primo Maggio. Il nome dell’artista sarà svelato durante la finalissima, attesa per l’8 marzo”. Una data scelta per evitare sovrapposizioni con il Festival di Sanremo. “Inizialmente era prevista per il 22 febbraio. Considerando che la kermesse sanremese si chiude il 14 e nella settimana successiva si parlerà solo delle canzoni e di tutto quello che accadrà durante il festival, abbiamo ritenuto opportuno posticipare all’8 marzo”. A dirlo è il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio, in occasione della prima conferenza stampa dall'insediamento nella sede dell'emittente.

All’orizzonte una stagione di rilancio, che arriva dopo un 2024 "che si chiude con un risultato di gestione positivo", commenta Sergio, “che ci fa guardare al 2025 come l’anno del rilancio" anche per gli studi televisivi, il cui rinnovamento sarà completato entro la primavera del 2026. "Grazie al contributo dello Stato, da un passivo di un milione nel primo semestre al taglio dei costi e all'aumento dei ricavi, secondo il preconsuntivo la chiusura sarà di pochissimo in attivo. Questo è un segnale importante", spiega il dg Sergio, che sottolinea come stiano "recuperando le erosioni che erano state necessarie negli anni precedenti. La situazione si presenta in prospettiva in buona salute".

LE NOVITÀ IN ARRIVO

Fornita poi una prima anticipazione alla nuova programmazione, già da queste festività con il pacchetto di film natalizi, pellicole cult della cinematografia italiana, da 'Natale a Casa Cupiello' di Eduardo De Filippo a 'Nuovo Cinema Paradiso' di Giuseppe Tornatore. Partirà il 13 gennaio la nuova programmazione di RTV. Mira alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo dell'Emittente - sia attualmente in onda, sia d'archivio – rafforzando le abitudini di fruizione e creando, allo stesso tempo, nuovi appuntamenti in fasce mirate, per target e genere televisivo. Si arricchisce di contenuti di qualità ampliando spazi informativi, approfondimenti culturali, documentari, fiction, con anche proposte di crossmedialità, come la visual radio.

Tra le novità, spiccano il potenziamento dell’informazione in diretta, con il contenitore del mattino 'RTV News': dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. Nuova collocazione, poi, per il Tg Sport, subito dopo il Tg San Marino. Si allarga l’offerta, tra conferme e novità. Accanto alle produzioni interne di durata ('Ci vediamo il lunedì', 'Extratime', 'Passione Calcio' , 'Viceversa', 'Khorakhanè', 'Qualcosa di Personale'), tornano le grandi firme del giornalismo con le nuove stagioni di 'La Casa della Salute' con Luciano Onder (13ma edizione) e 'L’oro siamo noi' con Paolo Mieli. Più spazio, poi, per i programmi ad alta fidelizzazione come le soap 'Un Posto al Sole' (alle 14.30) e 'Betty la Fea', in onda dal lunedì al venerdì (alle 20.15). La grande fiction di lunga serialità Rai porta titoli di successo: 'Doc', 'Il Giovane Montalbano', 'Braccialetti Rossi', 'La Squadra' (alle 18.30). Fermo l’appuntamento con il film della domenica, con i recenti TV Movie Rai; sempre la domenica la Santa Messa in diretta (alle 11.00) alla quale faranno da traino i concerti dell’Orchestra Sinfonica Rai e l’Opera lirica. Programmi culturali, di approfondimento e documentari anche dall’offerta Rai Italy, con il meglio della storica trasmissione di Giovanni Minoli 'La Storia siamo noi – ReEdition', 'Italian Colors', 'Trend Italy'.

Crossmedialità dall’offerta radiotelevisiva di Rai Radio: ogni pomeriggio (lunedì-venerdì, 16.30–17-30) 'Radio2 Happy Family' con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia, mentre nel weekend si intercetterà un target più giovane con i programmi di No Name Radio, come 'Quann Facc RAP' con Clementino. Come sempre, tanto sport con la fascia pomeridiana dedicata, abbracciando diverse discipline, dal lunedì al venerdì (15.00-16.30) e, il sabato, 4 ore di programmazione attorno alla diretta del Campionato di calcio sammarinese Nel futuro di San Marino RTV anche un progetto di innovazione tecnologica, che porterà a un progressivo rinnovamento dell'infrastruttura, in chiave di efficienza, modernizzazione e sicurezza. Già nel breve termine, lo Studio Grande sarà rivisitato a livello tecnologico, affidando al prodotto e alla tv stessa una nuova immagine. Obiettivo di prospettiva è poi quello della piena digitalizzazione.