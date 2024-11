Prima alla Scala, con 'La forza del destino' in scena l'urlo della pace

L'urlo della pace si alzerà "forte e chiaro" dal palcoscenico del Teatro alla Scala il 7 dicembre in occasione della Prima, con la rappresentazione de 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi, nono titolo verdiano del maestro Riccardo Chailly al Piermarini e la sua undicesima inaugurazione di stagione, che vede tra i protagonisti il soprano russo Anna Netrebko e il tenore americano Brian Jagde. Tra gli spettatori 'd'onore' che varcheranno le porte del Piermarini i rappresentanti delle istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che saranno accolti dal sindaco Beppe Sala e dal governatore lombardo Attilio Fontana. Sono attesi tra gli ospiti giganti della lirica come i tenori Placido Domingo, José Carreras e il soprano Raina Kabaiwanska. Nonostante per il sovrintendente Dominique Meyer la prossima Prima sarà la sua ultima volta, lui è convinto che "sarà un bel momento forte" e spera che "lascerà una traccia nella storia della Scala".

Il messaggio 'pacifista' del regista Leo Muscato arriverà in scena con un racconto scenografico che ripercorrerà le guerre di varie epoche, prendendo avvio nel Settecento e spingendosi fino ai giorni nostri, senza vincolarsi rigidamente a una precisa aderenza storica. "La guerra fa da sfondo a tutta l'opera - spiega Muscato -. E' presente dalla prima all'ultima scena. Noi abbiamo provato a esasperare questo concetto e per spiegarlo meglio facciamo fare ai personaggi un percorso che attraversa i secoli. Nel primo atto è ancora una minaccia lontana, evocata dalle parole di Leonora 'Con te sfidar impavida / di rio destin la guerra'. Quando ci è stata commissionata questa produzione, l’attenzione mediatica era concentrata su una guerra che dominava quotidianamente le notizie. Nel frattempo, i conflitti sono diventati due - senza contare le guerre dimenticate che faticano a trovare spazio nei media. E ogni giorno cresce la percezione che i loro confini possano espandersi rapidamente, accendendo ulteriori focolai di instabilità".

Nel secondo atto, aggiunge il regista, "la guerra è nel pieno, con l'eccitazione dei giovani che si vogliono arruolare perché credono in una causa per risollevare il proprio Paese". Con il terzo atto si entra nel vivo della guerra in trincea. "Siamo nel '900, con le persone che soffrono e muoiono persone disperate, con la paura che vince sopra ogni altra cosa. Si ha la sensazione che i personaggi abbiano perso la speranza e che la guerra possa potare a qualcosa di buono". Nell'ultimo atto, invece, viene evocato un mondo contemporaneo, "è devastato di macerie e nell'ultima aria, quando Leonora sbuca dal suo rifugio trova una madonnina distrutta che cerca di ricomporre e urla 'Pace, pace o mio Dio'. E' l'urlo che vorremmo lanciare al mondo con la speranza di essere ascoltati".

Se all’inizio viene rappresentata un’epoca in cui una giovane donna, per inseguire il suo amore, deve sfuggire al controllo paterno travestendosi da uomo, nell’ultimo atto viene rappresentata la tragica follia di un ufficiale decorato, consumato dalla sete di vendetta. "Fin dal principio, il nostro immaginario si è concentrato sull’idea di un movimento rotatorio, una ruota del destino in continuo movimento con i personaggi che si muovono in direzione opposta, avanzando con ostinazione attraverso scenari che cambiano continuamente - dice Muscato -. Con il trascorrere del tempo, dei secoli, questi paesaggi si fanno via via più cupi, più devastati, e sempre più realistici". Anche i costumi, curati da Silvia Aymonino, seguono questa evoluzione: "all’inizio, nel Settecento, appaiono come sagome stilizzate, evocazioni simboliche di un’epoca lontana. Man mano che la narrazione si avvicina ai nostri giorni, acquistano una concretezza sempre maggiore, fino a diventare profondamente realistici, specchio fedele del mondo che raccontiamo”.

La serata inaugurale sarà dedicata al soprano Renata Tebaldi, nel ventennale della scomparsa. L’artista fu già interprete della parte di Leonora alla Scala nel 1955 sotto la direzione di Antonino Votto. Il 7 dicembre, inoltre, l’opera sarà eseguita integralmente nella versione del 1869 ripensata da Verdi per la Scala, secondo l’edizione critica curata per Ricordi da Philip Gossett e William Holmes nel 2005. "E' uno spettacolo importante e difficile - sottolinea il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, alla sua ultima Prima in attesa di passare il testimone a Fortunato Ortombrina -. Siamo di fronte a un capolavoro della storia dell’opera, che ha un valore forte in questo teatro". 'La forza del destino' è relativamente poco presente in cartellone: se le ultime esecuzioni risalgono al 1999 con Riccardo Muti e al 2001 con Valery Gergiev e i complessi del Mariinskij, l’unico allestimento in apertura di stagione è addirittura del 1965, con Gavazzeni sul podio e la regia di Margherita Wallmann.

Tornerà a inaugurare la stagione con Verdi Anna Netrebko, dopo il trionfo dell’anno scorso in 'Don Carlo' e del 2016 con 'Giovanna d’Arco'. L’artista, di casa alla Scala, è impegnata anche venerdì 29 novembre nel concerto straordinario diretto da Riccardo Chailly nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. "Anna è la mia eroina verdiana dai tempi di 'Giovanna d'Arco' - spiega Chailly - e da anni ci troviamo insieme in questi titoli verdiani". La sua parte sarà sostenuta il 28 dicembre e il 2 gennaio da Elena Stikhina. Sarà invece un debutto al 7 dicembre per l'americano Brian Jagde, reduce da diverse produzioni di quest’opera nei principali teatri del mondo (da Parigi a Londra, al Metropolitan e nelle scorse settimane a Barcellona), che alla Scala è già stato Turiddu in Cavalleria rusticana e Calaf in Turandot.

Approda all’inaugurazione in scena anche Ludovic Tézier, uno dei grandi baritoni di oggi, che aveva partecipato al 7 dicembre televisivo '…a riveder le stell'” durante il lockdown oltre a cantare in 'Onegin' (2006), 'Lucia' (2006) e 'Un ballo in maschera' (2022) che sarà Don Carlo di Vargas. E ancora Vasilisa Berzhanskaya nel ruolo di Preziosilla, Alexander Vinogradov in quelli di padre Guardiano, Marco Filippo Romano Fra Melitone, Fabrizio Beggi il Marchese di Calatrava, Carlo Bosi Mastro Trabuco.

"Noi dobbiamo essere orgogliosi di avere questi cantanti - ammette Meyer - non succede in ogni generazione di avere una Anna Netrebko, siamo grati alla natura che ci dà interpreti ideali in grado di assumere una recita così importante del 7 dicembre e sono felice di aver riunito questi cast, che è una famiglia". Chiede di augurarle "buona fortuna" Netrebko, che parla del suo ruolo e delle difficoltà legate a 'La vergine degli angeli', l'inno religioso che chiude il finale del secondo atto. "Leonora non è certo una donna del XXI secolo come lo sono io" spiega, visto che nell'opera finisce per ritirarsi in convento. "Amo molto questo ruolo - confessa Netrebko - ci sono tante cose che scopro ogni volta che mi confronto con questo capolavoro".