Prince, esce oggi 'Timeless', il nuovo album postumo dell'artista

Oggi, venerdì 28 agosto, esce “Timeless”, il nuovo album postumo di Prince, realizzato in collaborazione con Legacy Recordings – Sony Music. Composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio, “Timeless” è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016 in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica. “Timeless” è disponibile in digitale, cd, vinile black e in un’edizione limitata in vinile purple marble in esclusiva sul Sony Music Store. I fan possono inoltre accedere a offerte retail esclusive e a merchandising “Timeless” in edizione limitata tramite Paisley Park e Prince.com, compresi articoli da collezione creati appositamente per il Prince Celebration 2026.

“Timeless” ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi quattro decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. La raccolta mette in luce la straordinaria coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. All’inizio di quest’anno, The Prince Estate aveva anticipato “Timeless” con l’uscita di “With This Tear” il 2 aprile, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza della straordinaria unicità artistica di Prince: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione. Acclamato da Cbs News e da altri media, il brano è stato definito da Rolling Stone “profondamente personale”, mentre Billboard ne ha lodato “l’interpretazione essenziale”, mettendo in evidenza la performance vocale di Prince e l’arrangiamento pianistico.

In occasione dell’annuncio dell’uscita dell’album è stato pubblicato “Stone”, una registrazione della primavera del 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. A quasi un decennio di distanza, l’influenza di Prince resta più profonda che mai e “Timeless” sottolinea la straordinaria profondità e l’intramontabile grandezza della sua opera. Ecco la tracklist di Timeless (Digital & CD) 1. I Am You - 1977, 2. Tick Tick Bang - 1981, 3. Heaven - 1985, 4. I Wonder - 1989, 5. With This Tear - 1991, 6. Stone - 1995, 7. Calabama - 2003, 8. The Guilty Ones - 2007, 9. Bestest Friend - 2012, 10. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live) - 2016. Ecco invece la tracklist di Timeless (1LP): Side A 1. I Am You , 2. Tick Tick Bang , 3. Heaven , 4. I Wonder , 5. With This Tear. Side B: 1. Stone , 2. Calabama , 3. The Guilty Ones, 4. Bestest Friend, 5. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live).