Progetto Cidim, master class della violinista Anaïs Drago in Venezuela

Anaïs Drago, violinista, performer e compositrice, diventa anche insegnante di una master class speciale organizzata nell’ambito di 'Suono Italiano - Jazz session', progetto promosso dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim) in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Caracas, e con il sostegno del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

Nata a Biella nel 1993 e vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, la musicista inizierà ufficialmente il suo tour in Venezuela giovedì 3 ottobre e lo farà tenendo una lezione davanti a studenti locali e appassionati presso il Centro Cultural de Los Galpones di Caracas. Seguiranno tre appuntamenti: venerdì 4 ottobre, in compagnia di una conosciutissima e affermata band venezuelana, terrà il primo concerto a Caracas, sabato 5 ottobre si esibirà presso l'Asociacion Cultural Humboldt sempre nella capitale venezuelana e infine mercoledì 9 ottobre si esibirà a Maracaibo, all’interno del bellissimo e storico Baralt Theater, tra i primi teatri ad essere edificati in città, da sempre luogo vivace di espressione e confronto. Nel corso dei tre concerti Drago sarà interprete, in compagnia del suo fidato violino, di musiche e spartiti diversi, con una felice contaminazione locale.

“Anaïs Drago è un’artista camaleontica che si muove tra le sonorità del jazz, dell’improvvisazione e della sperimentazione elettroacustica. Collabora con i più grandi nomi della musica jazz, rock e pop. In qualità di ‘Side musician’ compare in diverse pubblicazioni discografiche ed è ospite fissa nelle rassegne jazz e nei teatri più conosciuti d’Italia. Con il Cidim ha voluto vestire anche i panni dell’insegnante in una master class che, grazie all’Istituto Italiano di Cultura a Caracas, abbiamo deciso di organizzare per far conoscere il suo immenso talento e consentire a chi ne ascolta parole e musica di mutuarne le tecniche e carpirne i segreti”, spiega il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e Vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

“Entusiasmo, versatilità e competenza: sono senza dubbio le qualità che spiccano maggiormente di questa giovane musicista che abbiamo voluto coinvolgere in un tour particolare di quattro date da Caracas a Maracaibo per mostrare alla comunità locale la bravura di un’artista italiana coraggiosa e sempre alla ricerca di nuove sfide. Le proposte culturali del CIDIM possiedono la caratteristica di essere diverse e sempre ugualmente attraenti. Per la nostra istituzione è importante rivelare questo lato così dinamico del mondo culturale e musicale italiano in un Paese fisicamente lontano, come il Venezuela, al quale l’Italia è da sempre legata”, conclude Andrea Baldi, Direttore Istituto Italiano di Cultura a Caracas.