Pronti ad addobbare le case, accendere le luci di Natale e schiacciare play. Dal 16 novembre è disponibile in digitale 'Thank God It’s Christmas… Again!' dei Queen, una nuova versione del grande classico natalizio, arricchita da parti strumentali registrate ex novo e da ulteriori cori interpretati da Roger Taylor e Brian May. Pubblicata originariamente il 26 novembre 1984, 'Thank God It’s Christmas' è diventata da allora una presenza fissa nelle classifiche del periodo natalizio, totalizzando quasi mezzo miliardo di ascolti in streaming. La registrazione e il missaggio originali di 'Thank God It’s Christmas', realizzati in tutta fretta oltre quarant’anni fa, hanno offerto a Roger Taylor e Brian May, insieme ai loro coproduttori Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson, l’opportunità di aggiungere nuovi elementi al brano e conferirgli il caratteristico sound dei Queen.

All’inizio di quest’anno, Taylor e May sono tornati in studio per ampliare e arricchire la canzone, aggiungendo chitarre, una vera batteria, ulteriori cori e qualche sorpresa dal sapore natalizio, a completamento di quanto già presente nella registrazione originale. Il 20 ottobre 1984, i Queen conclusero la prima parte del tour di The Works, che aveva battuto ogni record di affluenza in Europa e avrebbe successivamente fatto altrettanto in Sud America. Durante quella pausa, la band decise di scrivere, registrare e pubblicare un singolo natalizio in meno di tre settimane. Il 7 novembre, Roger Taylor, Brian May e John Deacon entrarono nei Sarm West Studios di Notting Hill per sviluppare due demo casalinghi a tema natalizio: 'Thank God It’s Christmas' e 'I Dream of Christmas'.

Il 9 novembre, il gruppo si trasferì ai Musicland Studios di Monaco di Baviera per raggiungere Freddie Mercury. Fu lì che si decise che l'ancora embrionale “Thank God It’s Christmas” fosse il brano più adatto a diventare una canzone dei Queen. Brian May ricorda la nascita del brano e la sua nuova versione del 2026: "È davvero bello, in un certo senso, chiudere il cerchio. All’epoca fummo Roger e io a collaborare alla creazione di questa canzone, e le collaborazioni dirette tra noi erano rarissime: questa fu un’occasione speciale. Roger aveva già elaborato tutte le strofe e io riuscivo a sentire nella mia testa il ritornello. Registrammo tutto a casa, con una drum machine, in appena poche ore, poi Freddie registrò la sua parte in un’unica sessione a Monaco. La casa discografica riuscì a pubblicare il disco in tempi record, giusto in tempo per Natale. Ma fu tutto fatto di corsa".

Terminate le registrazioni, la band completò il missaggio del brano ai Musicland Studios l’11 novembre e lo pubblicò nel Regno Unito due settimane dopo, il 26 novembre, lo stesso giorno in cui i Band Aid registrarono 'Do They Know It’s Christmas' ai Sarm West Studios. Con le festività natalizie ormai alle porte e il tour di The Works destinato a riprendere all’inizio di gennaio, la band decise di non realizzare un videoclip per il brano, una scelta praticamente impensabile nel 1984. Parlando oggi della canzone, Roger Taylor racconta: "Portammo il demo a Monaco e registrammo il brano in una sola notte, con Freddie alla voce. Ho sempre avuto la sensazione che non fosse diventato un pezzo dei Queen perfetto quanto avrebbe potuto esserlo. Per questo, l’opportunità di rielaborarlo con nuovi cori, una vera batteria e ulteriori parti di chitarra ci ha permesso di portarlo finalmente all’altezza dei nostri standard, quelli dei Queen! Buona fortuna a tutti coloro che salperanno a bordo di questa nave".

Soltanto nel 2019 i Queen rimediarono alla mancanza del video, pubblicando un suggestivo cortometraggio animato che racconta una commovente scena notturna in una città innevata. Il video contribuì a riportare il singolo nelle classifiche di tutta Europa. Con l’avvicinarsi del Natale 2026, Brian May spiega perché lui e Roger abbiano deciso di rimettere mano alla canzone: "Ed eccoci qui, tanti anni dopo, rimasti soltanto io e Rog. La nostra nuova casa discografica, Sony, ci fa sapere che adora il brano e ritiene che non abbia mai avuto una vera opportunità di ottenere la visibilità che merita a livello mondiale. Così, nelle ultime settimane, noi due siamo tornati in studio e abbiamo rielaborato la canzone, aggiungendo tutti quegli elementi di produzione che probabilmente avremmo inserito già all’epoca, se soltanto ne avessimo avuto il tempo! E ora è tutto nuovo e scintillante. La voce originale di Freddie, naturalmente, risplende ancora oggi più che mai: è una delle sue interpretazioni migliori. Ma noi ci abbiamo aggiunto un bel po’ di brillantezza! Ed eccoci quindi con 'Thank God It’s Christmas… Again!'. Buon Natale a tutti!".