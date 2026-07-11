Rai, le variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026: Argentina – Svizzera.
02:45 Reazione a catena weekend
04:00 (anziché 04:45) RaiNews24
05:30 Rai Parlamento Punto Europa
(Il telefilm Il Commissario Rex 7, previsto alle 04:00, non sarà trasmesso)
RAI 2
11:00 TG Sport Giorno
11:10 TV Movie Crociere di nozze: “Sardegna” (anziché Coppa del mondo di calcio FIFA 2026)
13:00 TG2 GIORNO
13:30 TG2 Motori
- Meteo2
14:00 Dribbling Mondiali (anziché il telefilm N.C.I.S.)
14:45 Tour de France - 9^ tappa: Malemort – Ussel
19:45 Telefilm Blue Bloods: “cuori solitari” (anziché l’episodio previsto)
RAI 3
21:20 Che ci faccio qui (anziché Report Estate)
23:10 TG3
23:20 Meteo 3
23:25 NEWSROOM DOC
00:35 BLOB
01:10 Fuori Orario