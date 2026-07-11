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Rai, le variazioni dei programmi tv di domani

Rai, le variazioni dei programmi tv di domani
11 luglio 2026 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026: Argentina – Svizzera.

02:45 Reazione a catena weekend

04:00 (anziché 04:45) RaiNews24

05:30 Rai Parlamento Punto Europa

(Il telefilm Il Commissario Rex 7, previsto alle 04:00, non sarà trasmesso)

 

RAI 2

11:00 TG Sport Giorno

11:10 TV Movie Crociere di nozze: “Sardegna” (anziché Coppa del mondo di calcio FIFA 2026)

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 Motori

- Meteo2

14:00 Dribbling Mondiali (anziché il telefilm N.C.I.S.)

14:45 Tour de France - 9^ tappa: Malemort – Ussel

19:45 Telefilm Blue Bloods: “cuori solitari” (anziché l’episodio previsto)

 

RAI 3

21:20 Che ci faccio qui (anziché Report Estate)

23:10 TG3

23:20 Meteo 3

23:25 NEWSROOM DOC

00:35 BLOB

01:10 Fuori Orario

Riproduzione riservata
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