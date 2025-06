Rai, l'ironia di Timperi: "Felice per 'Unomattina News', niente traffico sulla Flaminia alle 4.30" - Video

"Come vivo il ritorno alle news della mattina presto? Con somma gioia, perché alle 4.30 del mattino non trovi nessuno sulla Flaminia, che è una strada consolare che collega il centro alla Rai di Saxa Rubra, quindi sarà un vero piacere”. Scherza così con l’Adnkronos Tiberio Timperi, raccontando del suo ritorno su Rai1 la mattina presto con ‘Unomattina News’. L’amato volto Rai torna in onda dall’autunno alle 6.30 del mattino con un programma -annunciato ieri nel corso della presentazione dei palinsesti Rai autunnali a Napoli- in collaborazione con il Tg1 e sarà affiancato ogni giorno da un volto del telegiornale.

“Sarà un piacere collaborare con gli amici del Tg1 -spiega Timperi- sarà un piacere informare e sarà un piacere stare sul pezzo e soprattutto sulla rete ammiraglia”.