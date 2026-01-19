Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Fiction Prima di noi. 4a puntata. 1a Visione (anziché film One life)
RAI 2
21:20 Boss in incognito (anziché Il Collegio)
23:45 (anziché 23:30) Gli occhi del musicista
01:10 Radio2 Social Club
Meteo 2
02:20 Appuntamento al cinema
02:25 TELEFILM Professor T
04:40 Zio Gianni
04:50 Piloti
05:15 Un ciclone in convento
RAI 3
21:20 FarWest
00.00 TG3 Linea Notte
(Il film The New Toy (21:20) e i programmi Radix-Un viaggio identitario (23:15) e Quelli che il Cinema (23:35) non saranno trasmessi)