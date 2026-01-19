circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

19 gennaio 2026 | 19.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Fiction Prima di noi. 4a puntata. 1a Visione (anziché film One life)

RAI 2

21:20 Boss in incognito (anziché Il Collegio)

23:45 (anziché 23:30) Gli occhi del musicista

01:10 Radio2 Social Club

Meteo 2

02:20 Appuntamento al cinema

02:25 TELEFILM Professor T

04:40 Zio Gianni

04:50 Piloti

05:15 Un ciclone in convento

RAI 3

21:20 FarWest

00.00 TG3 Linea Notte

(Il film The New Toy (21:20) e i programmi Radix-Un viaggio identitario (23:15) e Quelli che il Cinema (23:35) non saranno trasmessi)

