Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
08:35 – 11:20 (anziché 08:35 - 11:30) UnoMattina
11:20 (anziché 11:30) Italia A/R
11:50 Camper Osteria Italia
14:05 Fiction Capri
16:00 TG1
Che tempo fa
(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00,
non saranno trasmessi)
20:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 Sedicesimi di Finale Spagna – Austria
23:25 (anziché 23:55) Tg1 Sera
23:30 Premio Biagio Agnes
(Il programma Notti Mondiali, previsto alle 23:15, non sarà trasmesso)
01:25 (anziché 00:55) Che tempo fa
01:30 Reazione a catena
02:45 Serie Tv Il Restauratore 2: “Occhio per occhio” e “Servizio a domicilio”
04:35 RaiNews24
RAI 2
19:45 Telefilm Blue Bloods: “Sorelle” (anziché l’episodio previsto)
03:55 Telefilm Rex: “Il calendario”
04:45 Zio Gianni - Operazione ADSL
04:55 (anziché 04:45) Impazienti
05:05 Piloti
05:30 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Sì, lo voglio”
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:15 Overland 19 - Le vie dell’India
18:05 Geo Magazine
(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)
23:25 Cronache dalla Storia I popoli del mare. Enigma mediterraneo (anziché Cronache dalla Storia
Malta 1565. L’Assedio)