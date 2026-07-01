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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
01 luglio 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:35 – 11:20 (anziché 08:35 - 11:30) UnoMattina

11:20 (anziché 11:30) Italia A/R

11:50 Camper Osteria Italia

14:05 Fiction Capri

16:00 TG1

Che tempo fa

(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00,

non saranno trasmessi)

20:30 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 Sedicesimi di Finale Spagna – Austria

23:25 (anziché 23:55) Tg1 Sera

23:30 Premio Biagio Agnes

(Il programma Notti Mondiali, previsto alle 23:15, non sarà trasmesso)

01:25 (anziché 00:55) Che tempo fa

01:30 Reazione a catena

02:45 Serie Tv Il Restauratore 2: “Occhio per occhio” e “Servizio a domicilio”

04:35 RaiNews24

RAI 2

19:45 Telefilm Blue Bloods: “Sorelle” (anziché l’episodio previsto)

03:55 Telefilm Rex: “Il calendario”

04:45 Zio Gianni - Operazione ADSL

04:55 (anziché 04:45) Impazienti

05:05 Piloti

05:30 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Sì, lo voglio”

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:15 Overland 19 - Le vie dell’India

18:05 Geo Magazine

(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

23:25 Cronache dalla Storia I popoli del mare. Enigma mediterraneo (anziché Cronache dalla Storia

Malta 1565. L’Assedio)

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domani rai variazioni programmi
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