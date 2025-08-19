circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

19 agosto 2025 | 19.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

13.30 TELEGIORNALE

14.05 Estate in diretta

15.30 TG1 - Addio a Pippo Baudo. Conduce Giorgia Cardinaletti. Regia Andrea Doria e Luigi Zaccaria. A cura del Tg1

18:10 Estate in diretta

18.40 Reazione a catena

20:00 TG1

20.30 Techetechetè

21:30 HO FATTO 13! - I Festival di Pippo Baudo

23.25 Codice

- nel corso del programma, alle 00.00, TG1 Sera

01.10 Testimoni e protagonisti

02:10 Che tempo fa

02:15 RaiNews24

(La Fiction Don Matteo 11 (ore 14:05), il TV Movie Amore sul Danubio – L’arte d’amare (ore 21:20), il Film Queen Bees - Emozioni senza età (23:05) e il programma Sottovoce (ore 01:00) non saranno trasmessi)

RAI 2

19:00 Telefilm The Rookie: “Batticuore” (anziché “Fine dei giochi”)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
