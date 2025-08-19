Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
13.30 TELEGIORNALE
14.05 Estate in diretta
15.30 TG1 - Addio a Pippo Baudo. Conduce Giorgia Cardinaletti. Regia Andrea Doria e Luigi Zaccaria. A cura del Tg1
18:10 Estate in diretta
18.40 Reazione a catena
20:00 TG1
20.30 Techetechetè
21:30 HO FATTO 13! - I Festival di Pippo Baudo
23.25 Codice
- nel corso del programma, alle 00.00, TG1 Sera
01.10 Testimoni e protagonisti
02:10 Che tempo fa
02:15 RaiNews24
(La Fiction Don Matteo 11 (ore 14:05), il TV Movie Amore sul Danubio – L’arte d’amare (ore 21:20), il Film Queen Bees - Emozioni senza età (23:05) e il programma Sottovoce (ore 01:00) non saranno trasmessi)
RAI 2
19:00 Telefilm The Rookie: “Batticuore” (anziché “Fine dei giochi”)
RAI 3
Nessuna variazione