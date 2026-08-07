Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
07:05 Linea Verde - Umbria, la Valle del Chiani (anziché Linea Verde - Viaggio nel cuore della
Puglia: tra mare, trulli e antichi saperi)
12:00 Linea Verde Discovery - fatto in Italia – Puglia (anziché Linea Verde Discovery - Le bellezze
dell'Italia nascosta)
12:30 Vista mare - Napoli: viaggio tra storie e leggende di mare
21:30 Sogno e son desto (anziché 47° Festival Circo di Montecarlo 2025/2026
00:10 TG1 Sera
00:15 In ricordo di…Francesco Guccini
01:15 (anziché 01:35) Che tempo fa
01:20 Sottovoce e dintorni
02:50 Reazione a catena
04:10 Techetechetè notte
(Il film Mister Felicità, previsto alle 00:00, non sarà trasmesso)
RAI 2
19:00 Telefilm Blue Bloods: “Reazioni eccessive” e “Nessun rimpianto” (anziché gli episodi previsti)
23:10 Telefilm Elsbeth: “Il ballo delle debuttanti” 1^ Visione Rai (anziché l’episodio previsto)
RAI 3
14:55 TG3 L.I.S.
15:00 Serie Tv Odissea primo e secondo episodio (anziché Geo Documentario)
16:45 Geo Documentario
17:25 (anziché 15:25) Telefilm Hudson & Rex 8 Prima Visione TV Primo Episodio e Secondo Episodio
19:00 TG3
(Il film Il mio nome è Nessuno, previsto alle 16:55, non sarà trasmesso)