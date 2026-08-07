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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
07 agosto 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

07:05 Linea Verde - Umbria, la Valle del Chiani (anziché Linea Verde - Viaggio nel cuore della

Puglia: tra mare, trulli e antichi saperi)

12:00 Linea Verde Discovery - fatto in Italia – Puglia (anziché Linea Verde Discovery - Le bellezze

dell'Italia nascosta)

12:30 Vista mare - Napoli: viaggio tra storie e leggende di mare

21:30 Sogno e son desto (anziché 47° Festival Circo di Montecarlo 2025/2026

00:10 TG1 Sera

00:15 In ricordo di…Francesco Guccini

01:15 (anziché 01:35) Che tempo fa

01:20 Sottovoce e dintorni

02:50 Reazione a catena

04:10 Techetechetè notte

(Il film Mister Felicità, previsto alle 00:00, non sarà trasmesso)

RAI 2

19:00 Telefilm Blue Bloods: “Reazioni eccessive” e “Nessun rimpianto” (anziché gli episodi previsti)

23:10 Telefilm Elsbeth: “Il ballo delle debuttanti” 1^ Visione Rai (anziché l’episodio previsto)

RAI 3

14:55 TG3 L.I.S.

15:00 Serie Tv Odissea primo e secondo episodio (anziché Geo Documentario)

16:45 Geo Documentario

17:25 (anziché 15:25) Telefilm Hudson & Rex 8 Prima Visione TV Primo Episodio e Secondo Episodio

19:00 TG3

(Il film Il mio nome è Nessuno, previsto alle 16:55, non sarà trasmesso)

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