Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:00 (anziché 16:55) TG1
16:10 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8 – 1a Visione
17:05 Vita in Diretta
02:40 Fiction Nero a metà 2: “Quel che resta” e “Qualcosa di troppo” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
19:00 Telefilm 911 Lone Star: Tutti i fratelli del mondo” e “ Da soli insieme” (anziché gli episodi previsti)
20:30 TG2 20,30
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Rex previsto alle 15:25 non sarà trasmesso)