circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, Gdf sequestra torre Unico-Brera: 27 indagati per abusi edilizi

Nel cantiere sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani

Milano, Gdf sequestra torre Unico-Brera: 27 indagati per abusi edilizi
11 dicembre 2025 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, disposto dal gip di Milano del cantiere Unico- Brera in via Anfiteatro 7 dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. L’attività si inquadra in una più ampia indagine delegata dalla Procura che riguarda più progetti urbanistici di rilevante valore economico in corso di realizzazione che vengono realizzati, secondo l'ipotesi accusatoria, in violazione della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili. Sono 27 gli indagati per abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso tra progettisti ed ex funzionari comunali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
abusi edilizi sequestro preventivo Guardia di finanza torre Unico Brera inchiesta urbanistica milano urbanistica milano cantiere Unico Brera cantiere Unico Brera in via Anfiteatro 7
Vedi anche
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza