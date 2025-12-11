circle x black
Cerca nel sito
 

Myanmar, esercito birmano attacca un ospedale: almeno 33 morti

La denuncia dell'operatore umanitario Wai Hun Aung: "Le truppe birmane hanno utilizzato due bombe"

Attacco dell'esercito birmano contro l'ospedale di Mrauk U
Attacco dell'esercito birmano contro l'ospedale di Mrauk U
11 dicembre 2025 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Almeno 33 persone sono morte e più di cinquanta sono rimaste ferite a seguito di un attacco dell'esercito birmano contro l'ospedale di Mrauk U, una località situata nello Stato di Rajine. Lo ha denunciato l'operatore umanitario Wai Hun Aung su Facebook, aggiungendo che le truppe birmane hanno utilizzato "due bombe con cui hanno ucciso 33 persone e e ferite 58", anche se si prevede che il bilancio possa aumentare.

Il portavoce dell'esercito di Arakan, Khin Thu Kha, ha confermato l'attacco su X. In un post accompagnato da immagini video delle fiamme divampate nel complesso medico, ha attribuito l'attacco all'aviazione militare della giunta militare birmana, a poco più di due settimane dalle elezioni legislative, che sono state criticate dalla comunità internazionale per possibili irregolarità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ospedale esercito birmano giunta militare Myanmar attacco Myanmar Myanmar attacco ospedale
Vedi anche
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza