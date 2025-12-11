circle x black
Venezuela, premio Nobel Machado appare in pubblico dopo mesi di clandestinità

L'attivista pro-democrazia è uscita sul balcone dell'iconico Grand Hotel di Oslo poco prima delle 2,30 del mattino, ora locale, dopo aver trascorso gli ultimi 11 mesi nascosta a Caracas

María Corina Machado - (Afp)
11 dicembre 2025 | 08.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La leader dell'opposizione del Venezuela e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado è apparsa in pubblico a Oslo dopo mesi di clandestinità. L'attivista pro-democrazia è uscita sul balcone dell'iconico Grand Hotel di Oslo poco prima delle 2,30 del mattino, ora locale, dopo aver trascorso gli ultimi 11 mesi nascosta nella capitale venezuelana, Caracas. Decine di sostenitori hanno scandito slogan come "Coraggiosa!" e "Libertà!" davanti all'hotel e hanno intonato l'inno nazionale venezuelano al suo arrivo. "Gloria alla nazione coraggiosa, che si è scrollata di dosso il giogo!" hanno gridato.

Si è trattato della prima apparizione pubblica di Machado in quasi un anno, dopo essere stata costretta a nascondersi in Venezuela dal dittatore del paese, Nicolás Maduro, accusato di aver truccato le elezioni presidenziali del luglio 2024. Pochi minuti dopo essere apparsa sul balcone fuori dalla storica suite Nobel dell'hotel, l'attivista 58enne è scesa in strada e ha scavalcato le barricate di metallo per abbracciare i sostenitori che si erano radunati fuori dall'edificio.

Ieri, la figlia della Machado aveva ritirato il premio Nobel per la pace a nome della madre, dopo che quest'ultima non era riuscita ad arrivare a Oslo in tempo per la cerimonia. Durante l'evento, il presidente del comitato norvegese per il Nobel, Jørgen Watne Frydnes, ha esortato Maduro a dimettersi, dopo aver perso le elezioni presidenziali dello scorso anno contro il leader sostenuto dalla Machado, Edmundo González. "Che inizi una nuova era", ha detto Frydnes, elogiando la "lotta della Machado per raggiungere una transizione pacifica e giusta dalla dittatura alla democrazia" in Venezuela.

