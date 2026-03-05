Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:55 Vita in diretta
Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati
18:25 (anziché 18:40) L’Eredità
19:45 TELEGIORNALE
19:55 Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina
A cura di Rai Sport. Telecronaca di Luca Di Bella e Stefano De Agostini
(I programmi Cinque Minuti e Affari tuoi, previsti rispettivamente alle 20:30 e 20:35, non saranno trasmessi)
22:00 (anziché 21:30) The Voice Generation
00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera
00:30 TV7
01:40 Che tempo fa
01:45 L’Eredità
03:00 Telefilm Un passo dal cielo 2: “Il richiamo del sangue” e “Il seme della gelosia” (anziché gli episodi previsti)
04:45 RaiNews24
RAI 2
19:00 9-1-1 Lone Star: “Fuori controllo” (anziché “In salute e in malattia”)
19:40 Telefilm 9-1-1: “Fase di atterraggio” (anziché TG2 -20.30)
20:30 TG2 -20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Film House of Gucci
(La Cerimonia di Apertura Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prevista alle 20:00, non sarà trasmessa)
00:05 (anziché 22:30) Niente di Speciale
01:05 Radio2 Social Club
Meteo 2
02:10 Appuntamento al cinema
02:15 Film Alex Cross
03:45 Telefilm Good Sam (anziché telefilm Rex)
04:30 Zio Gianni
05:00 Piloti
05:15 Un ciclone in convento
(Il telefilm The Good Doctor, previsto alle 03:10, non sarà trasmesso)
RAI 3
12:50 Quante storie - Zancan Fornero (anziché Quante storie)
15:55 La biblioteca dei sentimenti Pocket (anziché La biblioteca dei sentimenti)