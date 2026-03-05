Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

16:55 Vita in diretta

Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

18:25 (anziché 18:40) L’Eredità

19:45 TELEGIORNALE

19:55 Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina

A cura di Rai Sport. Telecronaca di Luca Di Bella e Stefano De Agostini

(I programmi Cinque Minuti e Affari tuoi, previsti rispettivamente alle 20:30 e 20:35, non saranno trasmessi)

22:00 (anziché 21:30) The Voice Generation

00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera

00:30 TV7

01:40 Che tempo fa

01:45 L’Eredità

03:00 Telefilm Un passo dal cielo 2: “Il richiamo del sangue” e “Il seme della gelosia” (anziché gli episodi previsti)

04:45 RaiNews24

RAI 2

19:00 9-1-1 Lone Star: “Fuori controllo” (anziché “In salute e in malattia”)

19:40 Telefilm 9-1-1: “Fase di atterraggio” (anziché TG2 -20.30)

20:30 TG2 -20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Film House of Gucci

(La Cerimonia di Apertura Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, prevista alle 20:00, non sarà trasmessa)

00:05 (anziché 22:30) Niente di Speciale

01:05 Radio2 Social Club

Meteo 2

02:10 Appuntamento al cinema

02:15 Film Alex Cross

03:45 Telefilm Good Sam (anziché telefilm Rex)

04:30 Zio Gianni

05:00 Piloti

05:15 Un ciclone in convento

(Il telefilm The Good Doctor, previsto alle 03:10, non sarà trasmesso)

RAI 3

12:50 Quante storie - Zancan Fornero (anziché Quante storie)

15:55 La biblioteca dei sentimenti Pocket (anziché La biblioteca dei sentimenti)