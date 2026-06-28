Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
11:20 (anziché 11:30) Italia A/R
11:50 Camper Osteria Italia
19:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 Brasile - Giappone
(Il programma Reazione a catena, previsto alle 18:40, non sarà trasmesso)
19:50 TG1 Sera
21:05 (anziché 20:00) TELEGIORNALE
21:20 Affari tuoi Mundial
22:15 Notti Mondiali
23:55(anziché 23:20) TG1 Sera
00:00 Film The Keeper - La leggenda di un portiere
01:55 (anziché 03:20) Telefilm Il Commissario Rex 6: “Il killer e la bambina”
02:40 RaiNews24
(Il programma Reazione a catena, previsto alle 02:05, non sarà trasmesso)
RAI 2
18:35 Film Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre
20:30 TG2 -20.30
(Il programma Italia chiama America, previsto alle 18:35, e il telefilm Blue Bloods, previsto alle 19:45, non saranno trasmessi)
04:15 Telefilm Rex: “Celeste”
05:00 (anziché 04:40) Zio Gianni
05:10 (anziché 04:25) Impazienti
05:20 Piloti
05:30 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Seconde opportunità”
RAI 3
Nessuna variazione