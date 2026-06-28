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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
28 giugno 2026 | 09.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

11:20 (anziché 11:30) Italia A/R

11:50 Camper Osteria Italia

19:00 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 Brasile - Giappone

(Il programma Reazione a catena, previsto alle 18:40, non sarà trasmesso)

19:50 TG1 Sera

21:05 (anziché 20:00) TELEGIORNALE

21:20 Affari tuoi Mundial

22:15 Notti Mondiali

23:55(anziché 23:20) TG1 Sera

00:00 Film The Keeper - La leggenda di un portiere

01:55 (anziché 03:20) Telefilm Il Commissario Rex 6: “Il killer e la bambina”

02:40 RaiNews24

(Il programma Reazione a catena, previsto alle 02:05, non sarà trasmesso)

 

RAI 2

18:35 Film Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre

20:30 TG2 -20.30

(Il programma Italia chiama America, previsto alle 18:35, e il telefilm Blue Bloods, previsto alle 19:45, non saranno trasmessi)

04:15 Telefilm Rex: “Celeste”

05:00 (anziché 04:40) Zio Gianni

05:10 (anziché 04:25) Impazienti

05:20 Piloti

05:30 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Seconde opportunità”

 

RAI 3

Nessuna variazione

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