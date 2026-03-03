Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:45 Telefilm Un passo dal cielo: “Il mostro del lago” e “L'ape regina” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Donatori” (anziché Un casa divisa)
RAI 3
12:00 TG3
12:25 TG3 Fuori TG
13:15 Passato e Presente: Roma Capitale delle Religioni con la prof.ssa Maria Chiara Giorda
(Il programma Quante storie, previsto alle 12:50, non sarà trasmesso)
15:00 Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:45) TG3 LIS
16:05 Tribune Elettorali - Confronti. In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante: «Norme in
materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». A cura di Rai Parlamento
16:35 PIAZZA AFFARI
16:45 Rai Parlamento Telegiornale
16.50 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:55, non sarà trasmesso)