Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
13:20 Passato e Presente: “Banchetti rinascimentali eccesso e misura con il prof. Giuseppina Muzzarelli” (anziché Ebrei e Marrani storia di una diaspora con la prof.ssa Anna Foa)
15:05 Tribune Elettorali - Confronti. In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». A cura di Rai Parlamento
15:35 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
15:45 TG3 LIS
15:50 Rai Parlamento Telegiornale
15:55 Caffè Italia
16:40 Aspettando Geo