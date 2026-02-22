circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

22 febbraio 2026 | 10.02
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

Nessuna variazione

RAI 3

13:20 Passato e Presente: “Banchetti rinascimentali eccesso e misura con il prof. Giuseppina Muzzarelli” (anziché Ebrei e Marrani storia di una diaspora con la prof.ssa Anna Foa)

15:05 Tribune Elettorali - Confronti. In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». A cura di Rai Parlamento

15:35 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

15:45 TG3 LIS

15:50 Rai Parlamento Telegiornale

15:55 Caffè Italia

16:40 Aspettando Geo

