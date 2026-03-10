Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
15:00 Ciclismo su strada Tirreno – Adriatico 3^ tappa Cortona (AR) - Magliano de' Marsi (AQ. Telecronaca Stefano Rizzato Commento tecnico Stefano Garzelli Interviste Franco Bortuzzo
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Cl2” (anziché “A modo mio”)
19:40 Telefilm 9-1-1: “Pezzi grossi” (anziché “Confessioni”)
04:05 Telefilm Rex: “Circolo vizioso”
RAI 3
12:45 Camera dei Deputati."Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
14:00 TG Regione
(I programmi Quante Storie e Passato e Presente, previsti rispettivamente alle 12:50 e alle 13:20, non saranno trasmessi)