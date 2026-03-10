Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

15:00 Ciclismo su strada Tirreno – Adriatico 3^ tappa Cortona (AR) - Magliano de' Marsi (AQ. Telecronaca Stefano Rizzato Commento tecnico Stefano Garzelli Interviste Franco Bortuzzo

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Cl2” (anziché “A modo mio”)

19:40 Telefilm 9-1-1: “Pezzi grossi” (anziché “Confessioni”)

04:05 Telefilm Rex: “Circolo vizioso”

RAI 3

12:45 Camera dei Deputati."Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

14:00 TG Regione

(I programmi Quante Storie e Passato e Presente, previsti rispettivamente alle 12:50 e alle 13:20, non saranno trasmessi)