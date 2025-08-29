Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
10:45 (anziché 10:55) Meteo 2
10:50 TG Sport Giorno
11:05 Felicità
11:50 Ottavo di Finale: Italia – Germania Pallavolo - Campionato Mondiale Femminile
- 13:00 TG2 - GIORNO
13:50 Italia – Georgia Pallacanestro - Campionato Europeo Maschile
(I Telefilm Le indagini di Sister Boniface e La ragazza immagine, previsti alle 11:15, e la rubrica “TG2 Week End”, prevista alle 13:30, non saranno trasmesse)
19:00 Telefilm The Rookie: “Programmazione” (anziché “Traditori”)
RAI 3
Nessuna variazione