Rai: variazioni programmi tv di domani

29 agosto 2025 | 18.34
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

10:45 (anziché 10:55) Meteo 2

10:50 TG Sport Giorno

11:05 Felicità

11:50 Ottavo di Finale: Italia – Germania Pallavolo - Campionato Mondiale Femminile

- 13:00 TG2 - GIORNO

13:50 Italia – Georgia Pallacanestro - Campionato Europeo Maschile

(I Telefilm Le indagini di Sister Boniface e La ragazza immagine, previsti alle 11:15, e la rubrica “TG2 Week End”, prevista alle 13:30, non saranno trasmesse)

19:00 Telefilm The Rookie: “Programmazione” (anziché “Traditori”)

RAI 3

Nessuna variazione

