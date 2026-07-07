Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:05 Fiction Capri. 5a puntata
16:00 TG1
(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)
01:00 Sottovoce e dintorni
01:40 (anzihé 01:00) Reazione a catena
02:55 Il Restauratore 2
- La trappola
- Codice d’onore
RAI 2
11:10 Serie TV Crociere di nozze: “Siviglia” (anziché “Croazia”)
14:50 Telefilm N.C.I.S.: “Il mistero del Falcon” (anziché “Fiori d’arancio”)
19:45 Telefilm Blue Bloods; “Errore fatale” (anziché Situazione critica)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:10 Overland 19 - Le vie dell’India
18:05 Geo Magazine
(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)