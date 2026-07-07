Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:05 Fiction Capri. 5a puntata

16:00 TG1

(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)

01:00 Sottovoce e dintorni

01:40 (anzihé 01:00) Reazione a catena

02:55 Il Restauratore 2

- La trappola

- Codice d’onore

RAI 2

11:10 Serie TV Crociere di nozze: “Siviglia” (anziché “Croazia”)

14:50 Telefilm N.C.I.S.: “Il mistero del Falcon” (anziché “Fiori d’arancio”)

19:45 Telefilm Blue Bloods; “Errore fatale” (anziché Situazione critica)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:10 Overland 19 - Le vie dell’India

18:05 Geo Magazine

(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)