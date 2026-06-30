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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
30 giugno 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:35 – 11:20 (anziché 08:35 - 11:30) UnoMattina

11:20 (anziché 11:30) Italia A/R

11:50 Camper Osteria Italia

21:40 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026

Belgio - Senegal

RAI 2

19:45 Telefilm Blue Bloods: “Delitto d'onore” (anziché l’episodio previsto)

04:15 Telefilm Rex: “Il cadavere scomparso”

05:00 Zio Gianni Vicina (anziché Impazienti)

05:10 Impazienti - Daltonismo - Il punto debole

05:20 Piloti

05:35 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Un abito da sposa”

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:10 Overland 19 - Le vie dell’India

18:05 Geo Magazine

(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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