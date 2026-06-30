Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
08:35 – 11:20 (anziché 08:35 - 11:30) UnoMattina
11:20 (anziché 11:30) Italia A/R
11:50 Camper Osteria Italia
21:40 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026
Belgio - Senegal
RAI 2
19:45 Telefilm Blue Bloods: “Delitto d'onore” (anziché l’episodio previsto)
04:15 Telefilm Rex: “Il cadavere scomparso”
05:00 Zio Gianni Vicina (anziché Impazienti)
05:10 Impazienti - Daltonismo - Il punto debole
05:20 Piloti
05:35 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Un abito da sposa”
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:10 Overland 19 - Le vie dell’India
18:05 Geo Magazine
(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)