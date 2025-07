Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:35 – 10:20 UnoMattina Estate nel corso del programma:

- 08:55 Rai Parlamento Telegiornale

- 09:00 TG1 Lis

10:20 Roma. Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina A cura del TG1. Regia di Luigi Zaccaria.

12:30 Camper

13:30 TELEGIORNALE

(Il programma Camper in viaggio, previsto alle ore 11:30, non andrà in onda)

14:05 La volta buona Special Che tempo fa

16:55 TG 1

00:35 Applausi (anziché Sottovoce)

01:35 Speciale Movie Mag - Cinema dell'estate

02:05 Che tempo fa

02:10 RaiNews24

RAI 2

08:45 Soap Ritorno a Las Sabinas. Puntate 41 e 42 (anziché The Good Doctor)

19:00 Telefilm The Rookie: “L’informatore” (anziché “Allerta nucleare”)

19:40 Telefilm Blue Bloods: “Gioco di specchi” (anziché “Accoglienza difficile”)

03:20 (anziché 03:00) TV Movie Le indagini di Hailey Dean: “Eredità mortale”

04:40 TG2 Eat Parade

04:55 Telefilm Rex: “La madre di tutte le vendette”

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica. "Question Time". Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Geo Documentario

16:45 Overland 20 - Africa dell’Ovest

17:40 Geo Magazine

(I previsti programmi Il Provinciale (15:10) e Di là dal fiume e tra gli alberi (16:00) non andranno in onda)