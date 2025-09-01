circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

01 settembre 2025 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Film La ragazza della palude.

Regia di Olivia Newman. Con Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris

Dickinson, David Strathairn (anziché la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3)

23:50 TG1 Sera

23:55 Film Poli opposti

01:35 Sottovoce

02:05 Che tempo fa

02:10 RaiNews24

RAI 2

16:35 (anziché 16:30) TV Movie Gli omicidi del lago: “La nave fantasma”

18:15 TG2 L.I.S.

Meteo

18:20 TG2

18:40 TG Sport Sera

18:50 Telefilm The Rookie: “Operazione Enervo”

22:45 Film Source Code.

Regia di Duncan Jones. Con Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

00:20 Love Game

01:10 Film Una famiglia

03:10 Appuntamento al cinema

03:15 Film Moonrise Kindom

04:35 Telefilm Rex

05:25 Zio Gianni

(Il programma Battiato – Le Vie del Sacro, previsto alle 22:30, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
