Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Film La ragazza della palude.
Regia di Olivia Newman. Con Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris
Dickinson, David Strathairn (anziché la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3)
23:50 TG1 Sera
23:55 Film Poli opposti
01:35 Sottovoce
02:05 Che tempo fa
02:10 RaiNews24
RAI 2
16:35 (anziché 16:30) TV Movie Gli omicidi del lago: “La nave fantasma”
18:15 TG2 L.I.S.
Meteo
18:20 TG2
18:40 TG Sport Sera
18:50 Telefilm The Rookie: “Operazione Enervo”
22:45 Film Source Code.
Regia di Duncan Jones. Con Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga
00:20 Love Game
01:10 Film Una famiglia
03:10 Appuntamento al cinema
03:15 Film Moonrise Kindom
04:35 Telefilm Rex
05:25 Zio Gianni
(Il programma Battiato – Le Vie del Sacro, previsto alle 22:30, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione