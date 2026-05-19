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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
19 maggio 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

02:45 Telefilm Un passo dal cielo 6: “Lacrime nella pioggia” (anziché l’episodio previsto)

RAI 2

21:20 Fiction Mare Fuori: “La vita adulta” e “Una nuova vita” (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il Telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

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domani rai variazioni programmi
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