Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:45 Telefilm Un passo dal cielo 6: “Lacrime nella pioggia” (anziché l’episodio previsto)
RAI 2
21:20 Fiction Mare Fuori: “La vita adulta” e “Una nuova vita” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il Telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)