Rai: variazioni programmi tv di domani

17 febbraio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:55 Serie TV Un passo dal cielo: “Il giorno del santo” e “La prova del fuoco” (anziché gli episodi previsti)

RAI 2

23:30 (anziché 23:40) Milano Cortina 2026 XXV Giochi Olimpici Invernali

Notti Olimpiche

00:45 TG Sport Olimpico

00:50 Milano Cortina 2026 XXV Giochi Olimpici Invernali. Olimpiade Replay

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo/Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

