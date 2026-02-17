Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:55 Serie TV Un passo dal cielo: “Il giorno del santo” e “La prova del fuoco” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
23:30 (anziché 23:40) Milano Cortina 2026 XXV Giochi Olimpici Invernali
Notti Olimpiche
00:45 TG Sport Olimpico
00:50 Milano Cortina 2026 XXV Giochi Olimpici Invernali. Olimpiade Replay
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo/Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)