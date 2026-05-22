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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
22 maggio 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

11:30 Linea verde Illumina - Sport e Salute – Campania (anziché Linea verde Illumina - Sport e Salute – Sicilia)

h21.30 – 00:55 (anziché 21:30 - 00:30) Dalla strada al palco special

00:15 TG1 Sera

00:55 Che tempo fa

01:00 Sottovoce e dintorni

02:30 Ciao Maschio

04:05 Techetechetè notte

(Il telefilm Il commissario Rex 6, previsto alle 03:30, non sarà trasmesso)

RAI 2

Nessuna variazione

RAI 3

23:50 (anziché 00:00) TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 Film Il Giudice e il Boss Prima Visione

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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