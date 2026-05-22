Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
11:30 Linea verde Illumina - Sport e Salute – Campania (anziché Linea verde Illumina - Sport e Salute – Sicilia)
h21.30 – 00:55 (anziché 21:30 - 00:30) Dalla strada al palco special
00:15 TG1 Sera
00:55 Che tempo fa
01:00 Sottovoce e dintorni
02:30 Ciao Maschio
04:05 Techetechetè notte
(Il telefilm Il commissario Rex 6, previsto alle 03:30, non sarà trasmesso)
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
23:50 (anziché 00:00) TG3 Mondo
00:15 TG3 Agenda del Mondo
00:20 Meteo 3
00:25 Film Il Giudice e il Boss Prima Visione
01:55 Appuntamento al cinema
02:00 Fuori Orario. Cose (mai) viste